Зачем Китаю Nvidia, если есть Alibaba? Представлен Alibaba Zhenwu V900 — самый мощный ИИ-ускоритель китайской разработки

Alibaba представила новый ИИ-ускоритель Zhenwu V900, разработанный полупроводниковым подразделением T-Head. Презентация состоялась на технологической конференции Apsara. В компании называют V900 самым мощным ИИ-чипом китайской разработки.

Изображение сгенерировано Gemini на основе изображения Alibaba Источник изображения: Gemini

Zhenwu V900 рассчитан как на обучение нейросетей, так и на инференс. По данным Alibaba, его вычислительная производительность в три раза выше, чем у Zhenwu M890, представленного всего несколько месяцев назад. Ускоритель поддерживает вычисления с FP8 и FP4 и оснащается 216 ГБ высокоскоростной памяти.

Пропускная способность межчипового соединения у V900 достигает 1200 ГБ/с. Это особенно важно при объединении большого количества ускорителей в единую систему для работы с крупными ИИ-моделями. Для сравнения, Zhenwu M890, представленный в мае 2026 года, получил 144 ГБ HBM и межчиповое соединение со скоростью до 800 ГБ/с.

При запуске M890 компания заявляла о трехкратном приросте производительности относительно Zhenwu 810E. Теперь T-Head обещает аналогичный скачок уже при переходе от M890 к V900, что указывает на быстрый темп развития собственной линейки ускорителей Alibaba.

На базе Zhenwu V900 компания планирует создать новую серверную платформу Panjiu Supernode. Помимо самих ИИ-ускорителей, она будет использовать другие собственные компоненты Alibaba, включая ICN Switch, Panmai и Zhenyue. Выход системы запланирован на первый квартал 2027 года.

При этом предыдущее поколение уже используется в вычислительной инфраструктуре Alibaba Cloud. Компания открыла доступ к суперузлу Lingjun Zhenwu M890 GP9A и заявила, что на системе впервые в Китае удалось запустить большую языковую модель с более чем 2 трлн параметров.

Alibaba также впервые раскрыла планы относительно следующего поколения ускорителей. Чип Zhenwu J900 должен получить существенно переработанную архитектуру параллельных вычислений. Его запуск намечен на март 2028 года, однако технические характеристики пока не раскрываются.

Развитие собственных процессоров стало частью масштабной ИИ-стратегии Alibaba. Ранее глава компании У Юнмин заявил о планах инвестировать 380 млрд юаней, или около $52 млрд, в облачную инфраструктуру и искусственный интеллект в течение трех лет.

Компания развивает собственную вычислительную платформу на фоне быстрого роста китайской ИИ-индустрии. Параллельно собственные модели и инфраструктуру создают Baidu, Tencent, DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI, Zhipu AI и другие китайские разработчики.