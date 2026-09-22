Мощность глобальных центров обработки данных Alibaba превысит 20 ГВт

Alibaba намерена масштабировать глобальную инфраструктуру своей облачной платформы Alibaba Cloud до уровня свыше 20 ГВт к 2032 году.

Об этом заявил генеральный директор компании У Юнмин на ежегодной технологической конференции Apsara в Ханчжоу.

Текущий спрос клиентов на ИИ очень высок, и компания будет вкладывать значительные средства в строительство инфраструктуры ИИ, стремясь к тому, чтобы к 2032 году масштабы глобальных центров обработки данных Alibaba Cloud превысили 20 ГВт. У Юнмин

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Для достижения цели Alibaba планирует направить значительные средства на строительство и развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Речь идёт прежде всего о расширении вычислительных мощностей дата-центров, необходимых для работы современных ИИ-систем и облачных сервисов. Масштаб в 20 ГВт отражает не объём установленного оборудования, а совокупный энергетический потенциал глобальных центров обработки данных Alibaba Cloud.

Компания уже объявляла о масштабной программе инвестиций. В феврале 2025 года У Юнмин сообщил о планах вложить 380 млрд юаней (около $52 млрд) в течение трёх лет в развитие облачных платформ и инфраструктуры ИИ.

На фоне стремительного роста китайского рынка искусственного интеллекта Alibaba конкурирует в этом направлении с Baidu, Tencent, DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI и Zhipu AI.