В России создан комплекс для детальной съемки хромосферы Солнца

Новая система показывает детали солнечной плазмы, которые раньше удавалось получать преимущественно с помощью оборудования крупных астрономических комплексов.

Старший научный сотрудник НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ Максим Хисамутдинов самостоятельно разработал хромосферный телескоп и программный комплекс для обработки изображений Солнца. Система позволяет детально фиксировать внешнюю оболочку звезды, включая протуберанцы у края солнечного диска. Один из полученных снимков под названием «Бушующий огненный лес» ранее принёс учёному победу на международной астрономической площадке AstroBin.

Оптическая часть комплекса включает два согласованных эталона Фабри — Перо, набор фильтров и скоростную камеру. Такое сочетание позволяет выделять отдельные структуры плазмы в хромосфере и получать кадры высокой детализации. По данным ЮФУ, ранее возможности для съёмки подобных структур были преимущественно у крупных солнечных обсерваторий.

Источник изображения: ТАСС // Максим Чурусов

Не менее важной частью разработки стало программное обеспечение. Оно автоматически стабилизирует, нормализует и очищает серии изображений, состоящие из тысяч кадров. Благодаря этому ручная обработка большого объёма данных не требуется. Учёный отмечает, что именно сочетание собственной оптической системы и алгоритмов обработки позволяет получать изображения Солнца, которые привлекают внимание астрономического сообщества.