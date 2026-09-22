Марс на связи. OnePlus показала новый флагман OnePlus 16 в цвете Martian Masterpiece и рассказала про особенности смартфона

Рамка экрана шириной 1,15 мм и настраиваемая кнопка для включения фонарика или беззвучного режима

OnePlus продолжает раскрывать подробности о новом флагмане OnePlus 16, официальная премьера которого ожидается в октябре в Китае. На этот раз компания показала смартфон в «марсианском» цвете Martian Masterpiece и рассказала о конструкции корпуса, дисплее, новой программируемой кнопке и фирменной системе подсветки.

OnePlus 16 выйдет в трех цветах: Tomorrow's Starlight, Dark Forest и Martian Masterpiece. Последний вариант компания позиционирует как премиальный — и цвет необычный, имитирующий марсианскую поверхность, и особая текстура присутствует на крышке. Смартфон получит металлическую рамку, ширина рамки экрана составит 1,15 мм.

OnePlus 16 получит корпус с более скругленными углами. По словам главы OnePlus China Ли Цзе, это должно сделать крупный смартфон удобнее при длительном использовании, особенно в горизонтальном положении во время игр.

Одним из главных нововведений станет отдельная программируемая клавиша. На нее можно назначить до девяти действий. Например, включение беззвучного режима, фонарика или запуск записи видео.

OnePlus 16 также станет первым смартфоном компании с ColorOS 17 и поддержкой частоты обновления 165 Гц на уровне всей системы. OnePlus подчеркивает, что повышенная частота будет работать не только в отдельных приложениях, но и в интерфейсе ОС.

Еще одной особенностью станет система Interstellar Light Effect. Встроенная в корпус подсветка сможет реагировать на входящие звонки и уведомления, воспроизведение музыки, зарядку и игровые события, а также использоваться при некоторых системных действиях.

Большинство остальных характеристик OnePlus 16 известно из утечек. Смартфону приписывают SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen6, 200-мегапиксельную камеру с крупным сенсором, аккумулятор емкостью 9000 мА·ч и 100-ваттную зарядку.

OnePlus уже открыла предварительные заказы на смартфон в Китае, однако его стоимость пока не раскрывается.