Марс на связи. OnePlus показала новый флагман OnePlus 16 в цвете Martian Masterpiece и рассказала про особенности смартфона

Рамка экрана шириной 1,15 мм и настраиваемая кнопка для включения фонарика или беззвучного режима

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OnePlus продолжает раскрывать подробности о новом флагмане OnePlus 16, официальная премьера которого ожидается в октябре в Китае. На этот раз компания показала смартфон в «марсианском» цвете Martian Masterpiece и рассказала о конструкции корпуса, дисплее, новой программируемой кнопке и фирменной системе подсветки.

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Источник изображения: OnePlus через ITHome

OnePlus 16 выйдет в трех цветах: Tomorrow's Starlight, Dark Forest и Martian Masterpiece. Последний вариант компания позиционирует как премиальный — и цвет необычный, имитирующий марсианскую поверхность, и особая текстура присутствует на крышке. Смартфон получит металлическую рамку, ширина рамки экрана составит 1,15 мм.

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Источник изображения: OnePlus через ITHome

OnePlus 16 получит корпус с более скругленными углами. По словам главы OnePlus China Ли Цзе, это должно сделать крупный смартфон удобнее при длительном использовании, особенно в горизонтальном положении во время игр.

Одним из главных нововведений станет отдельная программируемая клавиша. На нее можно назначить до девяти действий. Например, включение беззвучного режима, фонарика или запуск записи видео.

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Источник изображения: OnePlus через ITHome

OnePlus 16 также станет первым смартфоном компании с ColorOS 17 и поддержкой частоты обновления 165 Гц на уровне всей системы. OnePlus подчеркивает, что повышенная частота будет работать не только в отдельных приложениях, но и в интерфейсе ОС.

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Источник изображения: OnePlus через Gizmochina

Еще одной особенностью станет система Interstellar Light Effect. Встроенная в корпус подсветка сможет реагировать на входящие звонки и уведомления, воспроизведение музыки, зарядку и игровые события, а также использоваться при некоторых системных действиях.

Большинство остальных характеристик OnePlus 16 известно из утечек. Смартфону приписывают SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen6, 200-мегапиксельную камеру с крупным сенсором, аккумулятор емкостью 9000 мА·ч и 100-ваттную зарядку.

OnePlus уже открыла предварительные заказы на смартфон в Китае, однако его стоимость пока не раскрывается.

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