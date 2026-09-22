Так снимает Xiaomi 18 Pro Max: опубликованы примеры фото

На этот раз обошлось без демонстрации суперзума

Глава мобильного подразделения Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал примеры фотографий, сделанных новейшим флагманом — Xiaomi 18 Pro Max. Одновременно компания подтвердила, что в аппаратах линейки используются два 200-мегапиксельных сенсора.

Опубликованная серия снимков призвана продемонстрировать возможности новой камеры в разных сценариях. Интересно, что на этот раз обошлось без демонстрации суперзума: ЭФР варьируется в пределах от 23 до 75 мм.

Официальная премьера линейки Xiaomi 18 Pro состоится 23 сентября. Помимо новой системы Leica с двумя датчиками по 200 Мп смартфоны получат 2-нанометровую флагманскую платформу, дисплей SuperPixel нового поколения с режимом Smart Privacy Screen и аккумуляторы Jinshajiang емкостью 7000 и 8500 мАч.