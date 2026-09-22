Xiaomi раскрыла камеры Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max: два 200-мегапиксельных сенсора и перископный телевик

Xiaomi раскрыла подробности камер флагманской серии Xiaomi 18 Pro, которую представят 23 сентября. Смартфоны первыми получат новую систему Leica, включающую сразу два 200-мегапиксельных модуля — основной и перископный.

В главном модуле будет крупный сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма. В составе перископного модуля с оптическим зумом будет датчик поменьше — формата 1/1,56 дюйма. Такая связка будет использоваться и в Xiaomi 18 Pro, и в Xiaomi 18 Pro Max.

Ранее сообщалось, что новые флагманы компании получат 2-нанометровую платформу, дисплеи SuperPixel нового поколения с режимом Smart Privacy Screen (аналог Privacy Display у Samsung Galaxy S26 Ultra) и рамкой шириной всего 0,99 мм. Также ранее Xiaomi подтвердила батарею на 7000 мА·ч для Xiaomi 18 Pro и 8500 мА·ч для Xiaomi 18 Pro Max.

За серьезное обновление придется заплатить больше. Глава Xiaomi Лу Вейбинг уже подтвердил, что серия Xiaomi 18 Pro подорожает относительно предшественников, но заявил, что покупатели сочтут новые цены «разумными».