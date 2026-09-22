Китайская Cosmoleap копирует Starship: Yueqian-1 станет первой китайской многоразовой жидкостной ракетой, которую будут ловить «палочками»

Подготовка Yueqian-1 к первому полету в 2027 году идет по графику

Китайская частная космическая компания Cosmoleap (Dahang Yueqian) успешно завершила статические испытания приборного отсека второй ступени многоразовой ракеты Yueqian-1. Проверка подтвердила, что прочность, жесткость и устойчивость конструкции соответствуют расчетным параметрам. Первый орбитальный запуск носителя по-прежнему запланирован на 2027 год.

Во время испытаний инженеры воспроизвели нагрузки, которые приборный отсек испытывает при работе первой и второй ступеней, во время транспортировки и наземных операций. Также проверялась совместимость конструкции с полезной нагрузкой. По данным разработчиков, реальные результаты практически полностью совпали с расчетами.

Испытания стали продолжением серии проверок, которые компания проводит в последние месяцы. Ранее Yueqian-1 успешно прошла калибровку двигателя второй ступени, испытания метановой системы, а также тесты на вибрации и механические нагрузки силовой установки.

Главная особенность Yueqian-1 — схема возвращения первой ступени. Вместо традиционных посадочных опор ракета должна садиться прямо на стартовую башню, где ее в воздухе перехватят механические захваты. По сути, то же самое, что и у SpaceX с ее ракетой Starship. По словам Dahang Yueqian, это первый китайский проект жидкостной многоразовой ракеты с подобной системой посадки.

Такой подход позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, освободив массу под дополнительную полезную нагрузку. Кроме того, захват башней должен снизить ударные нагрузки при посадке, увеличить ресурс ступени и исключить воздействие отраженной от земли реактивной струи на корпус во время финального торможения.

Разработчики также активно снижают массу второй ступени. В приборном отсеке была оптимизирована силовая схема, уменьшено количество и сечение несущих элементов, крепления высокоточного оборудования во многих узлах выполнены из композитных материалов. Это одновременно снижает массу конструкции и уменьшает передачу вибраций на чувствительную электронику.

Компания Dahang Yueqian была основана в феврале 2024 года и специализируется на разработке средних и тяжелых многоразовых ракет с интеллектуальным управлением и наземным захватом ступеней.