Honor представила умный проектор AI Projector Ultra за 400 долларов — Full HD, 24 ватта звука, автофокус, управление жестами и 8-ядерный процессор

Honor открыла предзаказы на AI Projector Ultra — новый домашний LCD-проектор с разрешением Full HD, яркостью 1700 CVIA и расширенным набором ИИ-функций. Продажи в Китае стартуют 28 сентября. Рекомендованная цена составляет 2600 юаней (390 долларов).

Проектор выводит изображение с разрешением 1920 × 1080 пикселей и контрастностью 3000:1. Поддерживаются декодирование 4K, HDR10 и HDR Vivid. Заявленная яркость достигает 1700 CVIA-люмен — Honor утверждает, что изображение остается достаточно четким даже днем с открытыми шторами.

За обработку картинки отвечает движок Honghu Image Engine с алгоритмами AI PQ, которые анализируют и оптимизируют отдельные кадры. Для динамичных сцен предусмотрена технология MEMC, уменьшающая рывки и размытие движения.

Honor использует полностью закрытую оптическую систему второго поколения, которая лучше защищена от пыли и эффективнее отводит тепло. Конструкция включает двойное стекло, пять линз высокого разрешения и высокояркий источник света. Система охлаждения работает с уровнем шума от 30 дБ.

В основе аппаратной платформы лежит SoC V670 с восьмиядерным процессором. Объем ОЗУ — 2 ГБ, флеш-памяти — 64 ГБ. Пользователи смогут устанавливать сторонние приложения. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Проектор самостоятельно фокусируется, исправляет трапецеидальные искажения, определяет препятствия и вписывает картинку в экран. Коррекция работает динамически, поэтому устройство можно перемещать без длительной повторной настройки.

Необычной функцией стало управление жестами AI Air Gesture Remote Control 2.0. Пользователь может перемещать курсор, нажимать, прокручивать и перетаскивать элементы интерфейса движениями, напоминающими работу с тачпадом ноутбука. Встроенная ИИ-модель понимает голосовые команды: с ее помощью можно искать фильмы, узнавать погоду, менять громкость и задавать обычные вопросы.

Еще одна возможность — AI Touch Projection. При использовании совместимого стилуса проецируемое изображение превращается в подобие интерактивной доски: можно рисовать, делать заметки и оставлять комментарии во время презентаций.

За звук отвечают два динамика мощностью 12 Вт каждый. Настройкой занималась датская Vifa.

Есть и GPMI для передачи сигналов по одному кабелю и управления подключенными устройствами. Набор разъемов включает HDMI, два USB и 3,5-мм аудиовыход, RJ-45.

Honor AI Projector Ultra выполнен в цвете Titanium Gray. Габариты составляют 283 × 235 × 168 мм, масса — 3,5 кг, энергопотребление — до 160 Вт. Проектор интегрируется с Honor Smart Space и не транслирует рекламу.