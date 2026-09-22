Большой четырехдверный холодильник с ионной очисткой и заморозкой до -30 °C — всего $400. Новинка Xiaomi вышла в продажу в Китае

Mijia 425L получил 14 независимых зон хранения

Xiaomi представила в Китае новый холодильник Mijia Refrigerator 425L Cross-shaped Full-area Ion Purification. Модель объемом 425 литров получила четырехдверную компоновку и ионную систему очистки воздуха. Рекомендованная цена составляет 2700 юаней (400 долларов), а с учетом государственной субсидии — 2000 юаней (300 долларов).

Общий полезный объем разделен на 14 независимых зон хранения. Холодильное отделение вмещает 215 литров, морозильное — 155 литров, а еще 55 литров занимает универсальная камера с регулируемой температурой.

Несмотря на вместительность, холодильник получился достаточно компактным. Его габариты составляют 70,2 × 59,7 × 185 см, а площадь основания — всего 0,42 м². Xiaomi предусмотрела установку практически заподлицо с мебелью: по бокам достаточно оставить зазоры всего по 4 мм. Благодаря нижнему отводу тепла большие вентиляционные промежутки вокруг корпуса не требуются, а дверцы открываются на 90° даже при размещении рядом со стеной.

За качество воздуха внутри отвечает ионная система очистки в сочетании с антибактериальным модулем Ag+ на основе ионов серебра. По данным Xiaomi, она подавляет до 99,99% бактерий как в холодильной, так и в морозильной камере (в том числе кишечную палочку и золотистый стафилококк). Система также снижает образование плесени и устраняет неприятные запахи.

Отдельная 55-литровая камера предлагает три специализированных режима хранения. Dry Goods предназначен для сухих продуктов, пищевых добавок и косметики, Baby & Maternity поддерживает температуру 4 °C для хранения грудного молока, а режим 0 °C рассчитан на свежую рыбу, мясо и другие продукты, которые планируется приготовить в ближайшие дни.

Морозильная камера поддерживает быстрое охлаждение до -30 °C, что, по заявлению компании, помогает лучше сохранять структуру и вкус замораживаемых продуктов. Холодильник получил инверторный компрессор с суточным энергопотреблением 0,82 кВт·ч и минимальным уровнем шума всего 34 дБ.

Корпус выполнен из черного металла с матовой текстурой, устойчивой к царапинам и отпечаткам пальцев.

Холодильник полностью интегрируется в экосистему Xiaomi через HyperOS Smart Connect. В приложении Mi Home доступны дистанционное управление температурой, учет продуктов, энергосберегающие сценарии, тихий режим работы и контроль состояния устройства, а также поддерживается голосовое управление через Xiao Ai.