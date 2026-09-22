9500 литров чистого воздуха в минуту: новый очиститель воздуха Xiaomi получил сразу шесть уровней фильтрации и УФ-обеззараживание

Xiaomi начала продажи нового очистителя воздуха Mijia Air Purifier 6C, рассчитанного на небольшие и средние квартиры площадью до 68 м². Новинка получила шестиступенчатую систему фильтрации, отдельный датчик формальдегида, ультрафиолетовое обеззараживание и поддержку экосистемы умного дома Mijia. Цена устройства в Китае составляет 1000 юаней — 150 долларов.

Очиститель обеспечивает производительность до 603 м³/ч по частицам (CADR), через систему проходит до 9500 литров воздуха в минуту. При этом основание занимает всего около 0,063 м² — примерно столько же, сколько лист бумаги формата A4.

Главной особенностью модели стала шестикомпонентная система очистки. Она включает предварительный фильтр для волос и крупной пыли, антибактериальный слой, фильтры для формальдегида и мелкодисперсных частиц, активированный уголь для удаления запахов и летучих органических соединений, а также модуль ультрафиолетовой дезинфекции.

Особое внимание Xiaomi уделила очистке воздуха после ремонта. Производительность по формальдегиду достигает 381 м³/ч — Xiaomi заявляет удаление до 99% этого вещества за два часа работы. Для нейтрализации молекул используется комбинация специального угольного состава и химической реакции с аммиаком.

На круглом дисплее в режиме реального времени отображаются концентрация формальдегида, уровень частиц PM2.5, температура и влажность, а также история изменения показателей. Благодаря отдельному датчику устройство способно автоматически реагировать на ухудшение качества воздуха.

Очиститель рассчитан и на борьбу с аллергенами. Xiaomi заявляет эффективность до 98% против пыльцы кедра и аллергенов пылевых клещей, 99% — против кошачьей перхоти и 98% — против аллергенов собак. Для частиц PM2.5 заявлена степень очистки 99,99%.

Комбинация антибактериального покрытия и ультрафиолетового модуля позволяет, по данным компании, за час удалить более 99,9% восьми распространенных бактерий и вирусов. Для вируса гриппа H1N1 заявлена эффективность 99,99%.

В ночном режиме уровень шума снижается до 30,4 дБ(А). Сменный фильтр рассчитан на срок службы от шести месяцев до года, стоит 200 юаней (30 долларов).

Mijia Air Purifier 6C подключается к системе умного дома через HyperOS Smart Connect и поддерживает управление из приложения Mi Home, автоматические сценарии и голосового помощника Super Xiao Ai. Для удобства обслуживания верхняя крышка и воздушный канал выполнены разборными, а остаточный ресурс фильтра отображается в приложении.