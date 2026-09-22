США предложили Китаю экстренно сообщать об опасных инцидентах с ИИ

США предложили Китаю создать механизм уведомления об инцидентах с искусственным интеллектом, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Идею выдвинул министр финансов США Скотт Бессент во время переговоров с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Нью-Йорке 20 сентября. Речь идёт о создании прямого канала связи и обмене информацией.

Бессент сообщил, что стороны хотят определить перечень опасных сценариев и выработать протоколы действий. Среди обсуждаемых случаев — неконтролируемые ИИ-агенты, использование систем негосударственными участниками и кибератаки. После переговоров заявил, что США и Китай договорились продолжить официальный диалог по безопасности ИИ, а следующая встреча должна пройти через 2 месяца в Шэньчжэне. Точная дата и формат пока не определены.

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При этом Пекин пока не сообщил, принимает ли американское предложение. В официальном сообщении китайского агентства «Синьхуа» переговоры названы откровенными и конструктивными, а ИИ упомянут среди обсуждавшихся экономических и торговых вопросов, но предложенный механизм уведомлений отдельно не описан. США также уточнили, что контроль за экспортом ИИ-чипов и оборудования для производства полупроводников в эти переговоры не входил.

Идея появляется на фоне опасений, что серьёзный инцидент с автономной системой может потребовать от государств быстрой связи, особенно если ИИ окажется связан с кибератаками или критической инфраструктурой. Сейчас между Вашингтоном и Пекином нет согласованного протокола для таких случаев. Предложенный «инцидентный канал» пока остаётся предметом переговоров, а не действующим международным механизмом.