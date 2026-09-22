AWS отказалась от дата-центра в Техасе после запроса на 90% налоговой льготы

Amazon Web Services хотела получить скидку на налог на недвижимость сроком до 30 лет, но в итоге решила не строить объект

Искусственный интеллект

Amazon Web Services (AWS) отказалась от строительства дата-центра в округе Худ, штат Техас, после того как компания запрашивала налоговую льготу до 90% на срок до 30 лет. Об этом сообщила CBS News. Представитель AWS заявил, что округ Худ был одним из нескольких вариантов для размещения объекта, но в итоге компания решила его не строить.

Проект вызвал вопросы у местных властей из-за условий его обсуждения. Комиссар округа Дэйв Игл рассказал, что разработчик первоначально говорил о рабочих местах, пользе для сообщества и модернизации инфраструктуры, но предоставил мало конкретной информации о будущем объекте. Игл проголосовал против проекта.

При этом публично не раскрыты технические характеристики дата-центра, его предполагаемая мощность и объём потребления электроэнергии и воды.

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Источник изображения: сгенерировано Muse

Ситуация отражает более масштабную проблему строительства дата-центров в Техасе. Согласно июньскому анализу Texas Tribune, в штате планировалось как минимум 248 дата-центров, почти половина — на территориях вне муниципальных границ, где у окружных властей меньше возможностей регулировать строительство. Для таких проектов особенно важны налоговые льготы, доступ к электроэнергии и воде, землепользование и условия местных соглашений.

Для AWS и других операторов облачной инфраструктуры доступность вычислительных мощностей зависит не только от серверов и ускорителей. Крупный дата-центр требует подходящего участка, достаточной мощности электросетей, водных ресурсов и согласования с местными властями. Отказ AWS от проекта в округе Худ показывает, что эти ограничения могут остановить конкретный вариант размещения ещё до начала строительства, однако компания не сообщила, какой объект выберет вместо него.

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