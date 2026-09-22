Китай притормозил IPO гуманоидных роботов после взлёта и обвала Unitree

Регулятор требует от компаний показать устойчивую выручку и путь к сокращению убытков, а оценки частных стартапов уже снизились на 30–50%

Китайский регулятор рынка ценных бумаг начал неформально отговаривать производителей гуманоидных роботов от выхода на биржу, пока они не смогут показать устойчивую выручку и понятный путь к сокращению убытков.

По данным Reuters, как минимум 6 китайских компаний, готовивших IPO, приостановили процесс, а оценки некоторых частных компаний снизились на 30–50%. Ни один из этих показателей не подтверждён публичными заявлениями регулятора.

Поводом для осторожности мог стать дебют Unitree Robotics на шанхайском STAR Market 19 августа. Компания привлекла 6,1 млрд юаней (около $904 млн) при оценке почти $9 млрд, после чего её акции в течение одной из торговых сессий взлетели на 460%. Рыночная капитализация на пике достигала 445 млрд юаней, а отношение цены акции к прибыли превышало 1300 против примерно 124 в среднем по STAR Market.

Затем последовал резкий откат: к 25 августа акции потеряли около 45% от пикового значения, а к моменту появления информации о позиции регулятора — около 55%.

При этом вопросы к качеству выручки Unitree возникли ещё до биржевого дебюта. Согласно материалам Шанхайской фондовой биржи, за первые 9 месяцев года только около 9% выручки компании пришлось на промышленные продажи, тогда как 73,6% обеспечили клиенты из сферы образования и научных исследований. Глава Mech-Mind Robotics Шао Тяньлань заявил Reuters, что часть выручки отрасли формируется за счёт центров сбора данных, сделок со связанными сторонами и других неустойчивых схем.

По оценке Reuters, исключение таких поступлений может снизить стоимость некоторых компаний на 60–70%, однако другие источники эту цифру не подтвердили.

Ограничения появляются на фоне бума китайского рынка гуманоидной робототехники: производители из Китая обеспечили более 90% мировых поставок гуманоидных роботов в первой половине 2026 года. При этом LimX Robotics привлекла $200 млн в июле в рамках подготовки к IPO, а робототехническое подразделение XPeng — более $900 млн в августе перед началом серийного производства.

Публичных правил, определяющих, когда китайские компании снова смогут беспрепятственно выходить на биржу, пока нет: регулятор официально о новых требованиях не объявлял.