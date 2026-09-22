SoftBank распродаёт акции чтобы привлечь $11 млрд на фоне новых вложений в OpenAI

SoftBank Group запустила размещение облигаций примерно на $11 млрд: $10 млрд приходится на долларовые бумаги, ещё €1 млрд — на еврооблигации. Как сообщают Reuters и Bloomberg, выпуск разделён на 5 траншей со сроками от 3,5 до 7,5 лет для долларовых бумаг и 4 и 6 лет для еврооблигаций. Окончательное ценообразование ожидается 24 сентября, расчёты — 29 сентября.

Привлечение средств связано с масштабным финансированием OpenAI.

В феврале SoftBank обязалась инвестировать в компанию $30 млрд при оценке OpenAI в $730 млрд до привлечения новых средств. Платежи должны проходить 3 равными частями — 1 апреля, 1 июля и 1 октября. Изначально SoftBank использовала для сделки краткосрочные кредиты, планируя впоследствии заменить их существующими активами и другими источниками финансирования. Поэтому новый выпуск облигаций рассматривается как замена части этого финансирования, а не как увеличение обязательств перед OpenAI.

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Финансовая нагрузка SoftBank при этом остаётся высокой. 9 сентября группа сообщила о досрочном погашении $25,9 млрд из $30 млрд, привлечённых в рамках кредитной линии на $40 млрд, оставив около $4,1 млрд непогашенными. Для финансирования активов компания также расширила кредитную линию до $6,5 млрд, продала весь пакет Nvidia за $5,8 млрд и акции T-Mobile на $9,2 млрд, а акции Arm использовала в качестве обеспечения по маржинальному кредиту на $25 млрд.

Ключевым параметром нового выпуска станет стоимость заимствований. В апреле SoftBank разместила долларовые облигации с доходностью 7,625% на 3,5 года и 8,25% на 5,5 года, тогда как доходность её долларовых облигаций с погашением в 2031 году в сентябре достигала примерно 8,2%. При этом SoftBank уже вложила в OpenAI в общей сложности $64,6 млрд и получила около 13% компании. OpenAI сейчас обсуждает новый частный раунд финансирования по значительно более высокой оценке.