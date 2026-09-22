OpenAI прогнозирует дефицит денежных средств на $278 млрд к 2030 году

Компания рассчитывает потратить около $856 млрд на вычислительные мощности и инфраструктуру, одновременно увеличив годовую выручку с $36 млрд до $350 млрд

OpenAI ожидает совокупный отрицательный свободный денежный поток в размере $278 млрд в 2026–2030 годах. Такой прогноз содержится в презентации компании, с которой ознакомилась газета Financial Times данные приводит Reuters. При этом OpenAI рассчитывает увеличить годовую выручку с $36 млрд в 2026 году до $350 млрд в 2030-м, а суммарная выручка за 5 лет должна составить около $840 млрд.

Основная статья расходов — вычислительные мощности и инфраструктура. По прогнозу OpenAI, до конца 2030 года на них потребуется около $856 млрд. Речь идёт о ресурсах, необходимых для обучения моделей и их работы с запросами пользователей. Таким образом, масштаб вложений в вычислительную инфраструктуру становится одним из ключевых факторов экономики компании.

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Прогноз означает именно будущий отрицательный свободный денежный поток, а не уже понесённые убытки: цифры зависят от того, насколько быстро будут расти выручка и спрос на ИИ-сервисы, сколько будет стоить вычислительная мощность и как изменится эффективность моделей. В мае OpenAI прогнозировала ещё больший отрицательный денежный поток — $305 млрд, то есть новая оценка предполагает некоторое снижение ожидаемого дефицита.

На фоне этих планов OpenAI ведёт переговоры о новом раунде финансирования с оценкой компании более чем в $1,2 трлн, тогда как в марте она привлекла $122 млрд при оценке $852 млрд. Представленная компанией финансовая модель показывает, насколько капиталоёмким становится масштабирование сильнейших ИИ-систем: рост числа пользователей и моделей требует не только разработки, но и огромных объёмов вычислительной инфраструктуры.