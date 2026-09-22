Астрономы впервые увидели, как пульсар поглощает звёздный ветер со скоростью 540 000 км/ч

XRISM зафиксировал по рентгеновским спектрам движение плазмы к нейтронной звезде

Наука и космос

Астрономы с помощью японско-американской рентгеновской обсерватории XRISM впервые получили прямые наблюдения того, как плазма звёздного ветра падает на компактный объект. Наблюдения системы BP Crucis, расположенной в 13 000 световых лет от Земли, показали, как пульсар GX 301-2 захватывает вещество своего компаньона, звезды Wray 977.

Wray 977 — голубой гипергигант массой около 40 Солнц и диаметром примерно в 60 солнечных, из которого постоянно утекает ионизированный газ. Его компактный спутник GX 301-2 — нейтронная звезда массой больше Солнца и диаметром около 20 километров, вращающаяся раз в 11 минут. Дважды за 41,5-дневный оборот, когда пульсар проходит через особенно плотный поток вещества, в системе возникают мощные рентгеновские вспышки.

Прибор Resolve на борту обсерватории XRISM получил рентгеновский спектр BP Crucis. Выраженные линии поглощения железа (пунктиром) сместились в сторону более низких энергий (красным), что указывает как на направление, так и на скорость газа. Данные и погрешности показаны серым, а модель спектра — светло-голубым. Римские цифры указывают на степень ионизации атомов железа (количество электронов, потерянных ими для образования каждой спектральной линии).
Прибор Resolve на борту обсерватории XRISM получил рентгеновский спектр BP Crucis. Выраженные линии поглощения железа (пунктиром) сместились в сторону более низких энергий (красным), что указывает как на направление, так и на скорость газа. Данные и погрешности показаны серым, а модель спектра — светло-голубым. Римские цифры указывают на степень ионизации атомов железа (количество электронов, потерянных ими для образования каждой спектральной линии).
Источник изображения: JAXA / NASA, Rahin et al

1 февраля 2025 года XRISM наблюдал систему около 16 часов во время одной из таких вспышек. Спектрометр Resolve обнаружил линии поглощения высокоионизированного железа, смещённые к меньшим энергиям. Это красное смещение показывает, что плазма движется к пульсару, а величина смещения позволила определить её скорость — около 540 000 км/ч.

NASA-JAXA XRISM Mission Sees Pulsar Accreting Companion's 'Wind'

Учёные считают, что при входе пульсара в плотный поток захваченный газ образует вокруг него турбулентный диск, постепенно закручивается внутрь, нагревается и испускает рентгеновское излучение. По мере движения через поток диск разрушается, и плазма начинает падать непосредственно на нейтронную звезду. Затем перед выходом из потока диск ненадолго формируется снова, но уже с противоположным направлением вращения. Весь переход через поток занимает около 4 дней.

Эти наблюдения позволили впервые детально проследить, как вещество звёздного ветра превращается в источник энергии рентгеновских вспышек.

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