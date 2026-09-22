Астрономы впервые увидели, как пульсар поглощает звёздный ветер со скоростью 540 000 км/ч
XRISM зафиксировал по рентгеновским спектрам движение плазмы к нейтронной звезде
Астрономы с помощью японско-американской рентгеновской обсерватории XRISM впервые получили прямые наблюдения того, как плазма звёздного ветра падает на компактный объект. Наблюдения системы BP Crucis, расположенной в 13 000 световых лет от Земли, показали, как пульсар GX 301-2 захватывает вещество своего компаньона, звезды Wray 977.
Wray 977 — голубой гипергигант массой около 40 Солнц и диаметром примерно в 60 солнечных, из которого постоянно утекает ионизированный газ. Его компактный спутник GX 301-2 — нейтронная звезда массой больше Солнца и диаметром около 20 километров, вращающаяся раз в 11 минут. Дважды за 41,5-дневный оборот, когда пульсар проходит через особенно плотный поток вещества, в системе возникают мощные рентгеновские вспышки.
1 февраля 2025 года XRISM наблюдал систему около 16 часов во время одной из таких вспышек. Спектрометр Resolve обнаружил линии поглощения высокоионизированного железа, смещённые к меньшим энергиям. Это красное смещение показывает, что плазма движется к пульсару, а величина смещения позволила определить её скорость — около 540 000 км/ч.
Учёные считают, что при входе пульсара в плотный поток захваченный газ образует вокруг него турбулентный диск, постепенно закручивается внутрь, нагревается и испускает рентгеновское излучение. По мере движения через поток диск разрушается, и плазма начинает падать непосредственно на нейтронную звезду. Затем перед выходом из потока диск ненадолго формируется снова, но уже с противоположным направлением вращения. Весь переход через поток занимает около 4 дней.
Эти наблюдения позволили впервые детально проследить, как вещество звёздного ветра превращается в источник энергии рентгеновских вспышек.
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