Химия мозга может объяснить, чего не хватает искусственному интеллекту: учёные предложили биохимическую модель памяти

Новая модель связывает память не только с обработкой информации, но и с химическими процессами, которые сопровождают эмоциональные и физиологические реакции

Учёные предложили искать главное отличие человеческого интеллекта от ИИ в химии мозга: авторы новой работы считают, что память и мышление нельзя описывать только электрическими сигналами и вычислениями: важную роль могут играть взаимодействия нейронов, астроцитов, окружающего клетки матрикса и химических веществ.

Учёные из Еврейского университета в Иерусалиме предложили биохимическую модель памяти, которую назвали трёхкомпонентным механизмом. Согласно этой идее, память формируется благодаря совместной работе клеток мозга — прежде всего нейронов и астроцитов, внеклеточного матрикса, окружающего клетки, и химических веществ, включая ионы металлов, нейромедиаторы и глиотрансмиттеры.

Авторы считают, что такая система не просто хранит информацию, а связывает её с эмоциональными и физиологическими состояниями организма.

Ключевую роль в предложенной модели играют астроциты — клетки нервной ткани, тесно связанные с нейронами. По мнению авторов, их взаимодействие с нейронами и окружающим матриксом позволяет кодировать и извлекать воспоминания, а химические сигналы могут определять их эмоциональный контекст. Поэтому воспоминание о событии, например, может включать не только сохранённую информацию, но и эмоции, изменения в организме и другие физиологические реакции.

Источник изображения: сгенерировано Muse

На этом основании авторы проводят различие между биологическим мозгом и современными моделями искусственного интеллекта. ИИ способен хранить информацию, находить закономерности и воспроизводить элементы человеческого рассуждения, но его вычислительные процессы не включают описанного биохимического механизма. Авторы работы предполагают, что простое увеличение вычислительной сложности само по себе не обязательно приведёт к появлению сознания, если сознание действительно связано с биохимическими процессами живой ткани.

При этом работа не предлагает экспериментального теста, который позволил бы определить наличие сознания у ИИ, и не решает проблему определения границ сознания. Авторы предлагают именно механизм для дальнейшего изучения связи памяти, эмоций и мышления и считают, что при сравнении человека с ИИ-моделью нужно учитывать не только способность системы обрабатывать информацию, но и физический механизм, благодаря которому эта информация приобретает для организма значение.