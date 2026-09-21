Технологии Zeiss и Sony: представлены фотофлагманы Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max

Компания Vivo представила сегодня флагманскую серию смартфонов Vivo X500. Пока презентация прошла в Шанхае, а для международного рынка запуск состоится через несколько недель — в октябре. В частности, дебютировали модели Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max с камерами Zeiss и Sony.

Старшая модель получила экран диагональю 6,85 дюйма, а младшая — 6,36 дюйма. Аппаратной основой стала SoC MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Большое внимание уделяется основной камере с технологией Zeiss TrueDynamic, сенсором Sony Lytia и супертелеобъективом Zeiss APO. X500 Pro Max оснащен 200-мегапиксельным сенсором на 1/1,4 дюйма с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм, в то время как X500 Pro довольствуется 64 Мп на полудюймовым сенсором Sony. Оба смартфона получили профессиональную стабилизацию изображения CIPA 7.0.

Обе модели получили режим «Кинематографический портрет» в разрешении 4K для съемки во время заката или сумерек. Также имеется совместимость с телеконвертером Zeiss Gen 2, у X500 Pro Max — дополнительно с Zeiss Gen 2 Ultra с эквивалентным фокусным расстоянием 400 мм.

В Китае серия будет доступна в четырех цветах: белый, серый, черный и оранжевый. Версии для Европы представят позднее.