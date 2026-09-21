Сапфировое стекло, титановый корпус, eSIM, офлайн-навигация и высокая точность измерения ЧСС. Представлены умные часы Vivo Watch 6 — от $150

Vivo сегодня представила умные часы Watch 6. Новинка получила сапфировое стекло (во всех версиях), яркий экран AMOLED и поддержку автономной навигации.

Watch 6 оснащены круглым 1,47-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 60 Гц. Пиковая яркость составляет 3500 нит.

Особое место в линейке занимает Titanium Alloy Edition — корпус этой версии изготовлен из аэрокосмического титанового сплава и получил полированную отделку с высокоточной гравировкой. При этом часы весят всего 37 г.

Watch 6 оснастили высокоточным модулем измерения показателей здоровья: Vivo заявляет среднюю точность определения пульса на уровне 97,2% в различных сценариях при сравнении с профессиональными нагрудными пульсометрами. Также предусмотрен профессиональный барометр. Часы умеют хранить карты в памяти и прокладывать маршруты без подключения к интернету, что пригодится во время походов и другой активности вдали от стабильной мобильной связи.

vivo WATCH 6 выпускаются в трех вариантах оформления — Moonlight, Wilderness и Original. Кроме обычной Bluetooth-версии предусмотрена модель с eSIM.

Базовые WATCH 6 с Bluetooth стоят 150 долларов. Версия с eSIM оценена в 210 долларов, топовая модель с корпусом из титанового сплава и eSIM стоит 300 долларов.

Также сегодня Vivo представила флагманские смартфоны нового поколения — Vivo X500, X500 Pro и X500 Pro Max.