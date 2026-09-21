Пора в Хогвартс: стартовали продажи Realme 16 Pro в стилистике «Гарри Поттера»

Команда российского AliExpress объявила о запуске продаж лимитированной коллекции Realme, созданной совместно с Warner Bros. Discovery по мотивам вселенной «Гарри Поттера». В серию вошли смартфон Realme 16 Pro Harry Potter Edition и беспроводные наушники Realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition.

Смартфон получил коричневую заднюю панель с кожаной фактурой и узором, металлический герб Хогвартса и блок камер в форме совы Букли. На корпусе размещена гравировка Welcome to Hogwarts, а комплект дополнен подарочным боксом в виде школьного сундука. В программном оформлении используются тематические обои, значки и анимация.

Realme 16 Pro оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300 Max, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство получило 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц, камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольный модуль на 8 Мп и фронтальную камеру на 50 Мп. Аккумулятор на 7000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 80 Вт и обратную зарядку. Заявлена защита от воды и пыли (IP66/68/69/69K).

Наушники выполнены в коричнево-золотистой гамме и оснащены 12,4-мм динамиками, получили шумоподавление до 50 дБ, поддержку Bluetooth 6.1, Hi-Res Audio Wireless и LHDC 5.0. Автономность с футляром достигает 56 часов.