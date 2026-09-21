Марсоход Perseverance нашёл в кратере Езеро свидетельства древних подземных, озёрных и гидротермальных вод

Марсоход Perseverance обнаружил в районе древнего озера Езеро следы как минимум трёх разных эпизодов взаимодействия пород с водой, причём последний из них был связан с горячими подземными источниками.

Учёные ожидали найти в дельте Margin Unit осадочные породы, сформировавшиеся на берегу древнего озера, тем более что орбитальные аппараты обнаружили здесь сильные признаки карбонатных минералов. Вместо этого Perseverance обнаружил магматические породы. Их кристаллы сохранили последовательность изменений, произошедших после формирования породы, и показали, что Margin Unit оказалась своеобразным «перекрёстком» нескольких водных систем.

Источник изображения: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Первым с породами взаимодействовали богатые углекислым газом подземные воды. Они вступили в реакцию с оливином — минералом из магния и железа — и оставили карбонаты в трещинах породы. Позже вода, связанная с древним озером, изменила породу сильнее: зёрна оливина растрескались, а между ними появились соединения кремния. Такие карбонаты и кремнезём особенно интересны для поиска признаков древней жизни: на Земле реакции воды с оливином могут сопровождаться выделением водорода, который служит источником энергии для некоторых микроорганизмов.

Третий эпизод оказался необычнее. На востоке Margin Unit Perseverance обнаружил минеральные жилы толщиной около 25 сантиметров, содержащие, среди прочего, сульфат кальция и минерал флюорит. Флюорит обычно образуется при циркуляции горячей воды через вулканические породы, поэтому находка указывает на более позднюю гидротермальную систему — подземный поток нагретой воды, который дополнительно изменил марсианские породы.

Источник изображения: Bedford, C.C., Ravanis, E., Wiens, R.C. et al. doi.org/10.1038/s43247-026-03997-9

Perseverance исследовал Margin Unit на перепаде высот около 265 метров и проанализировал здесь более 185 участков коренных пород с помощью лазерного прибора SuperCam. При этом учёные на данном этапе могут восстановить последовательность «водных событий», но не определить их возраст.

По словам авторов, Езеро находится внутри одного из крупнейших скоплений карбонатных пород на Марсе, поэтому обнаруженная история подземных, озёрных и гидротермальных вод помогает уточнить представления о климате и потенциальной обитаемости раннего Марса.