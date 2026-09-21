Он весит всего 11 кг, способен разогнаться до 45 км/ч и проехать 185 км на одной зарядке. Представлен очень легкий электровелосипед Trek Domane+ SL

Trek расширила линейку электровелосипедов новой моделью Domane+ SL. Это спортивный электровелосипед для длительных поездок, созданный на базе модели Domane. Главной особенностью новинки стала карбоновая рама.

Для Domane+ Trek также предлагает версию с алюминиевой рамой, но она примерно на 3 кг тяжелее карбонового Domane+ SL (11,1 кг). Таким образом, новая модель заметно легче многих обычных электровелосипедов и рассчитана прежде всего на тех, кому важны ходовые характеристики и дальность поездок.

Электровелосипед оснащается компактным электромотором TQ HPR40 мощностью 200 Вт. Он развивает крутящий момент до 40 Н·м и позволяет разгоняться до 45 км/ч. Покупатель может выбрать аккумулятор емкостью 360 или 580 Вт·ч. Заявленный запас хода составляет до 113 км с младшей батареей и до 185 км с увеличенной.

Карбоновая рама рассчитана на максимальную общую нагрузку до 125 кг. Велосипед оснащен гидравлическими дисковыми тормозами. Информация о скорости, заряде и других параметрах выводится на цветной дисплей TQ, который поддерживает беспроводные соединения со смартфоном по Bluetooth.

Domane+ SL также работает с приложением Trek Central. С его помощью можно настраивать работу электромотора и изменять другие параметры велосипеда.

Новинка доступна в трех комплектациях и шести размерах — XS, S, M, ML, L и XL. Стоимость Trek Domane+ SL начинается с 6500 долларов или 6000 евро (в зависимости от страны).