Учёные нашли микроорганизм с неизвестным прежде способом размножения

Caledochytrium aldermanii не делится, а выращивает внутри материнской клетки сразу несколько дочерних, причём внутри некоторых из них уже формируется следующее поколение

Учёные обнаружили у нового морского микроорганизма необычный способ размножения, при котором дочерние клетки формируются внутри материнской, а затем выходят наружу после её разрушения. Вид Caledochytrium aldermanii относится к группе Labyrinthulomycetes — морских микроорганизмов, участвующих в разложении растительных и животных остатков.

Вместо обычного деления зрелая клетка образует внутри себя «камеру», где развиваются новые клетки. Причём некоторые из них уже содержат следующее формирующееся поколение. Когда дочерние клетки созревают, материнская клетка разрывается и высвобождает их наружу. Исследователи сравнивают эту схему с ситуацией, когда организм уже содержит следующее поколение ещё до рождения — подобное явление известно, например, у некоторых тлей.

Caledochytrium aldermanii Источник изображения: Strameno

Caledochytrium aldermanii обнаружили в трёх местах в Шотландии, в том числе в убежищах осьминогов, на радужной форели и в солончаке на восточном побережье страны. Учёные предполагают, что микроорганизм участвует в круговороте питательных веществ, разрушая органические остатки. Для перемещения, питания и поддержания плавучести он создаёт сеть мембран — эктоплазматическую сеть. Покидая поверхность, микроорганизм оставляет её, а содержащийся в сети материал может становиться пищей для морских личинок и передавать белки и липиды дальше по пищевой цепи.

Необычность открытия заключается и в самом подходе к исследованию. Команда, объединившаяся из государственный исследовательского университета в Эдинбурге (Heriot-Watt University), биотехнологической компании Strameno, британского Центра окружающей среды, рыболовства и аквакультуры (CEFAS) и Института аквакультуры Университета Стерлинга не ограничилась анализом ДНК, а подробно наблюдала за поведением и строением микроорганизма. Именно это позволило заметить процесс размножения и зафиксировать его с помощью электронной микроскопии. Вид назвали в честь Шотландии, латинское название которой — Caledonia, и исследователя Дэвида Олдермана (David Alderman), чьи ранние работы с культурой этого микроорганизма помогли провести исследование.

У открытия есть и практический контекст. Некоторые представители Labyrinthulomycetes ценятся за производство DHA — омега-3 жирной кислоты, присутствующей также в жирной рыбе, — и каротиноидов, используемых в пищевой промышленности. Новый вид содержит около 50% белка, поэтому исследователи рассматривают его как потенциально интересный объект для аквакультуры, пищевых добавок и других применений. Однако прежде необходимо понять, как именно его необычный жизненный цикл связан с возможностью промышленного выращивания. Авторы считают описание размножения первым этапом, после которого дальнейшие исследования смогут определить практический потенциал вида.