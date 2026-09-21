«Кружочки» в Telegram превратятся в квадраты: мессенджер мощно прокачает видеосообщения — добавят разрешение 480p, 60 FPS и настройку битрейта
Можно будет выбирать и форму видеосообщения — круг или квадрат
В бета-версии Telegram 12.10.4 (7095) для Android появился экспериментальный раздел с расширенными настройками видеосообщений, известных как «кружки». Пользователям дали возможность самостоятельно выбирать качество записи, частоту кадров и битрейт.
Для видеосообщений доступны разрешения 360p и 480p, частота 30 или 60 кадров в секунду и битрейт от 750 Кбит/с до 2 Мбит/с. Отдельно можно менять качество камеры.
В настройках также появилась возможность использовать современный Android API Camera2. Кроме того, Telegram запоминает последнюю выбранную камеру: если пользователь записывал предыдущее сообщение на основную, именно она откроется при следующем запуске записи.
Еще одно нововведение позволяет отказаться от привычного круглого оформления. При отключении соответствующей опции видеосообщение записывается в квадратном формате без круглой обрезки и фирменных графических элементов Telegram.
Пока новые возможности доступны только в экспериментальном разделе бета-версии Telegram для Android. Когда они будут реализованы в пользовательской версии —неизвестно.
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