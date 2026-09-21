Отечественный бренд Volga установил рекорд продаж — 608 машин за август. Но чтобы выполнить план, нужно продавать по 6000 машин в месяц

Ранее бренд рассчитывал продать до конца года 25 тыс. машин, а пока продано менее 1200 единиц

Новый автомобильный бренд Volga установил месячный рекорд продаж в России. По данным «Автостат Инфо», в августе на учет поставили 608 автомобилей марки — это лучший результат с момента выхода бренда на рынок 19 июня.

Продажи Volga растут каждый месяц. Чуть больше чем за 10 дней июня было зарегистрировано 129 автомобилей, в июле — 435, а в августе — уже 608. Таким образом, за первые два с небольшим месяца на учет встали 1172 машины.

Главным бестселлером стал среднеразмерный кроссовер Volga K50. В августе зарегистрировано 315 таких автомобилей, а с начала продаж — 572. Модель конструктивно и визуально близка к Geely Monjaro.

На втором месте находится компактный кроссовер K40, имеющий много общего с Geely Atlas. В августе россияне зарегистрировали 247 машин, а всего с 19 июня — 488 экземпляров.

Седан Volga C50, близкий по конструкции к Geely Preface, заметно уступает кроссоверам. В августе на учет встали 46 автомобилей. Таким образом, более 92% месячных продаж марки пришлось на K50 и K40.

При этом сама Volga является самостоятельным брендом и, согласно приведенной информации, не относится ни к «Группе ГАЗ», ни к китайской Geely, несмотря на очевидное сходство модельного ряда с автомобилями последней.

Рост регистраций пока недостаточен для выполнения ранее заявленного плана. До конца года Volga рассчитывала реализовать 25 тысяч автомобилей и об изменении цели не сообщала. После августа до этой отметки остается почти 24 тысячи машин. Для выполнения плана в оставшиеся четыре месяца бренду потребуется выйти в среднем примерно на 6 тысяч регистраций ежемесячно — почти в десять раз больше августовского рекорда.