«Вечеринка закончилась». SpaceX перестала принимать новые коммерческие заказы на Falcon 9, а замены этой ракете нет

Коммерческая космическая отрасль начала готовиться к постепенному уходу Falcon 9 с рынка запусков. Несмотря на то, что SpaceX официально не объявляла о прекращении запусков, участники рынка утверждают, что заказать новую коммерческую миссию на Falcon 9 уже фактически невозможно. Наиболее напряженным периодом называют 2029–2031 годы.

За годы эксплуатации Falcon 9 превратилась в главную рабочую лошадку мировой космонавтики. Ракета выполнила около 700 запусков, выводя на орбиту государственные и коммерческие спутники, научные аппараты, лунные миссии и многочисленные группировки малых спутников. Именно на Falcon 9 SpaceX построила и собственную сеть Starlink.

Теперь компания постепенно смещает приоритеты на Starship. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявляла, что компания сознательно заменяет собственные успешные продукты новыми технологиями, поскольку в противном случае это сделают конкуренты.

Первые признаки перехода появились еще в начале года, когда SpaceX прекратила принимать заявки на совместные запуски (программа rideshare) после конца 2028 — начала 2029 года. По словам представителей отрасли, теперь практически невозможно приобрести и отдельную коммерческую миссию на Falcon 9, что резко осложняет планирование будущих запусков.

Наибольшие последствия почувствуют небольшие спутниковые компании. Программа rideshare позволяла нескольким заказчикам делить одну ракету, значительно снижая стоимость вывода аппаратов на орбиту. Для многих операторов малых спутников именно эта схема была основным способом доступа в космос.

Глава итальянской Avio Джулио Ранцо рассказал, что к компании уже обращаются бывшие клиенты SpaceX в поисках альтернативы. По его словам, привычная возможность воспользоваться Falcon 9 практически исчезает, поэтому рынок оказался в ситуации, которую он охарактеризовал словами: «Вечеринка закончилась».

В отрасли рассчитывают, что освободившуюся нишу займут новые носители. Rocket Lab готовит ракету Neutron, Relativity Space разрабатывает Terran R, Stoke Space — Nova, а в Европе собственные ракеты создают Isar Aerospace и PLD Space. Однако главный вопрос заключается не в первом полете, а в способности быстро выйти на регулярный график запусков.

Опыт последних лет показывает, что этот этап занимает значительно больше времени, чем ожидалось. New Glenn от Blue Origin и Vulcan компании ULA уже совершили дебютные полеты, но пока не летают с высокой частотой, а европейская Ariane 6 еще не достигла запланированного темпа коммерческой эксплуатации.

Именно поэтому период между 2029 и 2031 годами многие участники рынка считают наиболее рискованным. К этому моменту Falcon 9 может практически исчезнуть с коммерческого рынка, Starship будет выполнять все больше внутренних задач SpaceX, а новые конкурирующие ракеты, вероятно, не успеют набрать необходимую частоту запусков.

Некоторые компании уже начали заранее резервировать мощности. D-Orbit заключила соглашения с альтернативными операторами и заявляет, что обеспечила себе запуски до конца 2029 года. Portal Space Systems, в свою очередь, выкупила Falcon 9 для собственной миссии Supernova в 2028 году и перепродает часть свободной грузоподъемности другим заказчикам.

Участники рынка сходятся во мнении, что долгосрочного кризиса запусков, вероятнее всего, не возникнет. Однако ближайшие несколько лет могут стать переходным периодом, когда спрос на вывод спутников продолжит расти быстрее, чем новые ракеты смогут заменить одну из самых востребованных коммерческих систем в истории космонавтики.