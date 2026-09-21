Квантовые точки — всё: Samsung сворачивает производство телевизоров QLED и Neo QLED — впереди полный переход на Mini LED

Samsung Electronics резко сокращает производство ЖК-телевизоров с квантовыми точками. Если в прошлом году компания выпустила около 10 млн QD-моделей, то по итогам 2026 года объем снизится до 2–3 млн устройств — примерно на 80%. При этом общее производство телевизоров останется близким к 40 млн единиц в год, поэтому речь идет не о падении спроса, а о масштабной перестройке модельного ряда.

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Технология квантовых точек долгие годы была одной из визитных карточек премиальных телевизоров Samsung. В таких моделях между ЖК-панелью и подсветкой используется специальная QD-пленка, которая расширяет цветовой охват и делает изображение более насыщенным.

Однако в этом году компания уже начала менять подход. Samsung отказалась от базовой линейки QLED, заменив ее телевизорами с Mini LED-подсветкой без слоя квантовых точек. Теперь сокращение затронуло и сами QD-модели: вместо прежних 10 млн устройств будет произведено лишь около 2–3 млн.

На этом изменения не заканчиваются. По данным отраслевых источников, в 2027 году Samsung планирует сократить выпуск Neo QLED примерно вдвое, а полный отказ от ЖК-телевизоров с квантовыми точками рассматривается с 2028 года. В перспективе компания собирается перестроить верхнюю часть линейки вокруг Mini LED, а затем перейти на более продвинутые RGB Mini LED-панели с отдельными красными, зелеными и синими светодиодами.

Одной из причин смены стратегии называют усиливающееся давление китайских производителей. TCL, Hisense и другие бренды значительно расширили ассортимент доступных QD-телевизоров, из-за чего технология квантовых точек перестала быть эксклюзивным преимуществом премиального сегмента. Одновременно рынок столкнулся со спорами вокруг самого обозначения QD: некоторых производителей обвиняли в использовании минимального количества квантовых точек или их фактическом отсутствии в моделях, рекламировавшихся как QD-телевизоры.