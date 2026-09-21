Huawei не способна удовлетворить спрос даже внутри Китая, поэтому не будет полноценно выходить на международный рынок со своими ИИ-процессорами

Компания Huawei добилась огромных успехов на родном рынке не только в сфере продаж смартфонов, но и в сегменте ИИ-чипов. Настолько огромных, что теперь отменила планы по выходу на международный рынок с новыми чипами.

Причина проста: компания не способна удовлетворить даже спрос на родном рынке. Конечно, проблема тут не в Huawei, а в возможностях SMIC, которая производит для первой чипы, но сути дела это не меняет. Спрос даже внутри Китая настолько велик, что Huawei и SMIC не могут его удовлетворить. Само собой, при таких условиях нет никакого смысла распыляться ещё и на другие страны.

Впрочем, какой-то минимум Huawei избранным международным клиентам всё же поставляет, но подробностями компания не поделилась, и это происходит вне процесса полноценной международной экспансии.

Сейчас Huawei активно работает над линейкой своих ИИ-процессоров Ascend. К выходу на рынок готовятся модели линейки Ascend 960, но недавно компания обнародовала некоторые характеристики будущих моделей Ascend 970 и 980.