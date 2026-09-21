8 месяцев работы на одной зарядке, радар вместо обычного датчика движения и USB-C: Xiaomi выпустила ночник Mijia Night Light 4 за 10 долларов

Xiaomi начала открытые продажи компактного ночника Mijia Night Light 4, который ранее дебютировал на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin. Новинка уже появилась на JD.com по цене от 70 юаней (10 долларов).

Главным новесшством стал 24-гигагерцевый радар, способный распознавать присутствие человека и реагировать даже на небольшие движения. Угол обнаружения составляет 120 градусов, дальность — 3 метра перед устройством и до 2,5 метра по бокам.

В автоматическом режиме ночник самостоятельно включается при приближении человека и выключается через 10 секунд после выхода из зоны действия датчика. Для постоянного освещения предусмотрен отдельный режим непрерывного свечения.

Xiaomi использовала необычную схему подсветки: светодиоды направлены не вперед, а к стене, поэтому свет сначала отражается от поверхности и лишь затем мягко рассеивается по комнате. По заявлению компании, такая конструкция уменьшает ослепляющий эффект и исключает мерцание.

Пользователю доступны четыре уровня яркости — 1, 3, 5 и 15 люмен. Минимальный режим подойдет для едва заметной ночной подсветки, а максимальный — для освещения спальни, коридора или ванной комнаты.

Встроенный аккумулятор емкостью 800 мА·ч заряжается через USB-C. В режиме автоматического включения устройство способно работать до трех месяцев на максимальной яркости и до восьми месяцев на минимальной.

Установить Mijia Night Light 4 можно тремя способами: на магнитном основании, с помощью клеевого крепления или в подвесном положении. При этом сам ночник легко снимается с крепления, поэтому его не нужно демонтировать со стены для подзарядки.