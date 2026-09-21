AMD теперь дороже Intel. Рыночная капитализация AMD превысила 1 триллион долларов

Рыночная капитализация AMD впервые в истории превысила $1 трлн, этому предшествовал резкий рост акций. Компания вошла в клуб триллионеров.

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В пятницу акции AMD закрылись примерно на уровне $557, а уже сегодня, в понедельник, стартовали с примерно $607 — и продолжили дорожать. В первые часы торгов рост достиг 9%, чего оказалось достаточно для преодоления исторического рубежа.

Впрочем, закрепиться выше $1 трлн сразу не удалось. После достижения рекорда котировки начали колебаться, и капитализация AMD на короткое время вновь опускалась ниже триллионной отметки.

Рост оказался особенно стремительным в последние недели. За месяц акции AMD прибавили около 29%, причем 21% роста пришелся всего на последние пять торговых дней.

AMD присоединилась к группе менее чем из двух десятков компаний мира, капитализация которых когда-либо превышала $1 трлн. В элитный клуб входят Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Broadcom, Micron и SK hynix. Важно, что AMD добралась до триллионной отметки раньше Intel, капитализация которой сейчас составляет около $648 млрд. При этом акции Intel в последнее время росли даже быстрее: примерно на 37% за месяц и на 25% за пять дней. На открытии торгов в понедельник бумаги Intel прибавили около 13%.