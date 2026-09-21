Победил босса — посмотри рекламу. Свежий патент Microsoft описывает довольно необычные места интеграции рекламы в играх

Компания Microsoft рассматривает возможность интеграции рекламы прямо в игры. Очередной её патент описывает новый подход, когда реклама будет показываться в естественные перерывы в игровом процессе. Как минимум сама компания их так называет.

К примеру, рекламу могут показывать на экране загрузки, что в целом можно назвать приемлемым вариантом, если эти загрузки из-за рекламы не станут дольше. Другие варианты более специфичны. К примеру, реклама будет показываться после завершения кат-сцен или после битвы с боссом.

Сам патент называется «Контекстно-ориентированное управление доступом к интерактивным программным приложениям». В этом случае подразумевается такой вариант рекламы в рамках какого-нибудь бесплатного сервиса. К примеру, бесплатной версии Game Pass, о которой уже давно говорят.

Само собой, пока это лишь патент, но мы уже не раз видели, как новые варианты рекламы, которые ранее считались достаточно спорными, всё же внедрялись.