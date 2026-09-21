Горячая вода — всего за 3 секунды. Xiaomi выпустила диспенсер с моментальным нагревом, и он стоит всего 60 долларов

Xiaomi представила в Китае умный диспенсер Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro, способный выдавать горячую воду примерно через три секунды после включения. Продажи новинки стартуют 28 сентября, цена — 60 долларов.

Главная особенность устройства — проточная система нагрева. Вместо хранения уже подогретой воды диспенсер нагревает ее непосредственно во время подачи. По заявлению Xiaomi, внутри нагревательного элемента вода при нормальном атмосферном давлении достигает 100 °C, а резервуар, нагреватель и основные элементы водяного контура выполнены из пищевой нержавеющей стали.

По умолчанию доступны четыре температурных режима: 25 °C для воды комнатной температуры, 45 °C для приготовления детских смесей, 75 °C для чая и 100 °C для кипятка. Кроме того, пользователь может вручную выбрать более точную температуру для разных напитков и бытовых задач.

Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro оснащен съемным резервуаром объемом 2,8 литра. При необходимости его можно подключить гибким шлангом к большой бутыли или другому внешнему источнику воды.

На передней панели расположен цифровой LED-дисплей, который автоматически включается при установке чашки на подставку. На экране отображаются выбранная температура и процесс работы устройства.

Еще одной полезной функцией стала автоматическая очистка водяного контура. Диспенсер самостоятельно промывает внутренние трубки, ход процедуры отображается на встроенном дисплее.