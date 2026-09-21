Включил DLSS 5, а через 5 минут GeForce RTX 5080 умерла. Пользователь Reddit рассказал свою историю знакомства с технологией

Пользователь Reddit под псевдонимом wax469 рассказал о том, как запуск DLSS 5 привёл к выходу из строя его новенькой видеокарты GeForce RTX 5080.

Судя по рассказу автора, свою MSI RTX 5080 16G VENTUS 3X он купил около месяца назад, перейдя с RTX 2080 Super. Карта работала отлично, но он решил попробовать запустить DLSS 5 на волне шумихи вокруг технологии.

Сбой случился буквально через 5 минут после запуска GTA V с модами, включая мод DLSS 5. По всему экрану посыпались артефакты, а последующая перезагрузка ни к чему не привела.

Загрузка компьютера без видеокарты (процессор имел iGPU) показала, что система работает отлично. Автор в итоге сдал карту по гарантии и уже получил новую. Пострадавший добавил, что пока что не будет больше запускать игры с DLSS 5.

Конечно, вряд ли стоит говорить, что именно сама DLSS 5 каким-то образом повредила видеокарту. Но ранние тесты уже подтвердили, что активация технологии приводит к повышенному энергопотреблению. Вполне вероятно, у карты автора был какой-то заводской брак, который проявился бы рано или поздно, просто повышенная нагрузка при включении DLSS 5 ускорила процесс.