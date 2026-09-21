Новый король фото и видео? Как снимает Vivo X500 Pro Max в реальности, показали сразу после презентации
Опубликованы наглядные примеры роликов и снимков
Инсайдер Digital Chat Station уже успел протестировать новый флагман Vivo X500 Pro Max и поделился впечатлениями, а также выложил примеры фотографий и коротких роликов.
Vivo X500 Pro Max получил 6,85-дюймовый плоский дисплей BOE Q11 с разрешением 2K+, частотой 144 Гц и тонкой рамкой.
В ходе тестирования ручная яркость на белом фоне достигла 870 нит, а среднее значение JNCD составило 0,24. За автономность отвечает аккумулятор на 8000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 40 Вт. Также заявлены стереодинамики, моторчик типа 7514, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков и защита IP68/IP69.
Основная камера впервые использует 50-мегапиксельный сенсор LYT-L910 (Blueprint 900) с технологией LOFIC и динамическим диапазоном до 17 EV. Она способна записывать замедленное видео в 4K при 240 кадрах в секунду и получила стабилизацию с широким углом коррекции.
Перископический модуль — 200-мегапиксельный сенсор HP0 с фокусным расстоянием 85 мм. Для него предусмотрены телеконвертеры на 200 и 400 мм, а специальный чехол позволяет пользоваться основной и сверхширокоугольной камерами без снятия аксессуара.
Возможности Vivo в области фотосъемки снова находятся на переднем крае индустрии. Производительность X500 Pro Max в режиме реального времени также значительно превосходит ожидания: каждый кадр видео в формате 8K Live кристально чистый.
В основу смартфона легла новая 2-нм однокристальная система Dimensity 9600 Pro, дополненная фирменными возможностями обработки изображений.
Главной особенностью видеосъёмки станет режим 8K Live: он позволяет получать сверхдетализированные кадры с возможностью последующей обрезки и перекомпоновки.
Благодаря дебютной записи видео в формате 8K Live, каждый кадр получается кристально чистым. Закаты, луга, морские пейзажи, свет и тень, и даже эмоции — все это запечатлено идеально. Финальное изображение и динамические кадры имеют согласованные тона, а количество пикселей поддерживает вторичную кадрировку и композицию.
Осталось дождаться вердикта лаборатории DxOMark, где в течение последнего года Vivo X300 Pro никого не пропускал выше второго места. С выходом iPhone 17 Pro он сместился на третье.
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