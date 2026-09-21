10 000 мА•ч, 80 Вт, защита IP69K и необычная подсветка. На мировой рынок вышел смартфон Oppo A7 Pro Max

Oppo A7 Pro Max 5G, представленный в Китае в августе, начал продаваться на международных рынках — в Австрии, Малайзии и Таиланде.

Главной особенностью модели стал кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА•ч. Он поддерживает 80-ваттную проводную зарядку, полный цикл которой занимает около 90 минут в идеальных условиях, а также обратную зарядку мощностью 27 Вт.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 × 1272 пикселя, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. За производительность отвечает 4-нм однокристальная система Snapdragon 4 Gen 5 в сочетании с LPDDR4X и накопителем UFS 3.1. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, рядом с ним установлен 2-мегапиксельный монохромный модуль, а фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп.

Внешне Oppo A7 Pro Max выделяется блоком камер, напоминающим решение Xiaomi Mix Fold 4, и многоцветной подсветкой Breathing Light. Среди других особенностей — защита IP69K, оптический сканер отпечатков под экраном, NFC и ColorOS 16 на базе Android 16.

Габариты корпуса составляют около 163 × 78 × 8,6 мм при массе 224 г. В Австрии версия 6/256 ГБ стоит €599, в Малайзии модель 8/256 ГБ оценена в 2299 ринггитов, а в Таиланде — в 19 999 батов.