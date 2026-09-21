Камера Zeiss с сенсором Sony, 7500 мАч, 90 Вт, IP69 и Dimensity 9600M за 820 долларов. Представлен Vivo X500

И всего 12 ГБ оперативной памяти даже в топовой версии

Вместе со смартфонами X500 Pro и X500 Pro Max Vivo сегодня представила в Китае базовую модель серии — X500. Тут средний по размерам экран, более простая (но все равно мощная) камера и только 12 ГБ оперативной памяти даже в топовой версии.

Главная камера оснащена сенсором Blueprint × Sony LYTIA-828 формата 1/1,28 дюйма — это крупнейший основной сенсор среди смартфонов vivo серии X. Камера получила стабилизацию уровня CIPA 5.5, которую производитель сравнивает по эффективности с подвесом.

Телевик построен на сенсоре Sony LYTIA-610 — такой же датчик используется в телекамере X500 Pro. Для него также заявлена стабилизация CIPA 5.5, запись видео 4K при 120 кадрах в секунду и совместимость с внешним телеконвертером. Поддерживается и запись 4K Live в кинематографическом режиме с различными цветовыми профилями.

Смартфон оснащен плоским 6,59-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 9600M (по сути, это переименованная Dimensity 9500) в сочетании с фирменным процессором обработки изображений Blueprint V3+.

Аккумулятор емкостью 7500 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную мощностью 40 Вт. Корпус защищен от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

vivo X500 также стал первым смартфоном с OriginOS 7. Vivo обещает сохранение первоначальной плавности работы в течение шести лет эксплуатации.

Новинка предложена в четырех цветах. Конфигураций памяти три: 12/256 ГБ — 820 долларов, 12/512 ГБ — 895 долларов, 12 ГБ/1 ТБ — 1045 долларов.