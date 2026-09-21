200-мегапиксельная камера Zeiss нового поколения, 8000 мА·ч, 90 Вт и новейшая Dimensity 9600 Pro — $1000. Представлены Vivo X500 Pro и X500 Pro Max

Vivo X500 Pro — это компактный флагман с экраном 6,36 дюйма

Vivo представила флагманские смартфоны X500 Pro и X500 Pro Max в Китае. Это первые в мире модели на базе новой топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9600 Pro. Акцент традиционно сделан на камерах — обе новинки получили усовершенствованные системы Zeiss.

Обе модели оснащены дисплеями на новом люминесцентном материале Q11, разработанном совместно с BOE. Используются панели с адаптивной частотой обновления до 144 Гц и аппаратной минимальной яркостью 1 нит. Заявлена поддержка Dolby Vision, HDR10+, технологии Circular Polarization 2.0 и защиты зрения SGS.

X500 Pro — это компактная версия с экраном диагональю 6,36 дюйма, диагональ экрана Pro Max больше — 6,85 дюйма. Старшая модель первой получила экран Q11 Zeiss Master Color Screen с разрешением 2K.

В главном модуле основной камеры — Zeiss Ultra Dynamic — используется технология VCS 4.0, покрытие Zeiss T* и специальное синее стекло для подавления нежелательного света. Новый сенсор BlueTouch 900 обеспечивает динамический диапазон до 17 EV.

Главной особенностью X500 Pro Max стал 200-мегапиксельный APO-телевик Zeiss. Он построен на сенсоре Blueprint x Samsung HP0 формата 1/1,4 дюйма и поддерживает четырехкратный зум без потери качества на аппаратном уровне.

Для съемки быстро движущихся объектов Vivo разработала отдельную систему слежения для телевика. Она включает движок Blueprint и алгоритмы NICE. Смартфон также совместим с телеконвертером Zeiss G2, позволяющим получить эквивалентное фокусное расстояние до 400 мм.

Обычный X500 Pro тоже получил APO-телевик Zeiss, но с сенсором Blueprint x Sony LYTIA 610. Для него заявлено фокусное расстояние 85 мм.

X500 Pro оснащается аккумулятором емкостью 6510 мА·ч, а X500 Pro Max — сразу на 8000 мА·ч. Обе модели поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 40 Вт.

Покупателям предложат четыре расцветки: Sunny Day, Sunset Glow, Night Photography и Earth Echo.

Цены такие:

Vivo X500 Pro:

12/256 ГБ — 6500 юаней (970 долларов);

12/512 ГБ — 7500 юаней (1120 долларов);

12 ГБ/1 ТБ — 8500 юаней (1270 долларов).

Vivo X500 Pro Max:

12/256 ГБ — 7000 юаней (1045 долларов);

12/512 ГБ — 8000 юаней (1195 долларов);

16/512 ГБ — 8500 юаней (1270 долларов);

12 ГБ/1 ТБ — 9000 юаней (1345 долларов).

Также сегодня представили базовую модель линейки — Vivo X500.