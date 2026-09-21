10 000 мАч, беспроводная магнитная зарядка и 45 Вт. Новый мобильный аккумулятор Xiaomi вышел на глобальный рынок

Xiaomi вывела на глобальный рынок Magnetic Power Bank 10000 25W (Integrated Cable) 2027 — компактный магнитный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч со встроенным кабелем и поддержкой беспроводной зарядки Qi 2.2.

Одной из главных особенностей стала беспроводная зарядка мощностью до 25 Вт. В качестве примера Xiaomi приводит такой пример: iPhone 17 Pro Max заряжается с 0 до 34% примерно за 30 минут.

По проводу мощность выше — до 45 Вт. Производитель заявляет совместимость с десятками смартфонов, в том числе флагманами Xiaomi начиная с серии Xiaomi 12. Если одновременно задействовать оба порта USB-C, каждый из них может выдавать до 15 Вт.

Внутри установлены два аккумуляторных элемента емкостью по 5000 мА·ч. Система в реальном времени контролирует температуру и регулирует подачу мощности — для безопасной и стабильной зарядки. На корпусе предусмотрен индикатор заряда. Размеры устройства составляют 109 × 68,5 × 19,8 мм, масса — 244 грамма.

Xiaomi предлагает Magnetic Power Bank 10000 25W в черном и белом цветах. Стоимость и точная дата начала продаж на глобальном рынке пока не объявлены.