Квантовый компьютер впервые установят в Южной Америке: IQM разместит систему Spark в Бразилии

Финская компания IQM Quantum Computers разместит свой квантовый компьютер в Южной Америке. Система Spark будет установлена в штаб-квартире исследовательского института Eldorado в Кампинасе, в 100 км от Сан-Паулу, в первом квартале 2027 года. Одновременно институт получит удалённый доступ к 54-кубитной квантовой системе IQM, расположенной в Европе.

Spark разработан для университетов и исследовательских лабораторий и использует сверхпроводящие квантовые схемы с высокой точностью одно- и двухкубитных операций. Система оснащена криогенной установкой, поддерживающей температуру около 20 миллиКельвин — на доли градуса выше абсолютного нуля. После установки компьютер будет доступен бразильским университетам, исследователям и промышленным партнёрам для разработки квантовых алгоритмов, аппаратного и программного обеспечения, а также гибридных задач, объединяющих квантовые вычисления с суперкомпьютерами и ИИ.

Источник изображения: Dan Swinhoe

Для Eldorado это инфраструктура, на которой можно будет проводить исследования непосредственно на физическом квантовом компьютере, а не только моделировать его работу.

IQM, основанная в Хельсинки в 2018 году, уже поставила квантовые системы в вычислительные центры Южной Кореи, Польши, Италии и Тайваня. В июле компания начала торговаться на Nasdaq после завершения слияния со SPAC Real Asset Acquisition Corp. Поставка в Бразилию станет первым выходом IQM на рынок Южной Америки.