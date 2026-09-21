Представлен Toyota RAV4 Off-Road Edition — гибрид с передним приводом и ценой всего 144 тыс. юаней (1,8 млн рублей)

Очень странно, что у версии для Off-Road, как говорит название, нет полного привода

Совместное предприятие FAW Toyota вывело на китайский рынок RAV4 Off-Road Edition. Рекомендованная цена новинки составляет 177 800 юаней (2,25 млн рублей), однако на старте продаж автомобиль временно предлагают за 144 000 юаней (1,8 млн рублей).

Новинка создана на базе RAV4 2026 модельного года в комплектации Hybrid 2.0L Two-Wheel Drive Elite и отличается дополнительным оснащением. Полный перечень особенностей Off-Road Edition производитель пока не опубликовал. То есть несмотря на внедорожное название версии, речь идет именно о переднеприводной модификации, но с гибридной силовой установкой.

Габариты кроссовера составляют 4620 × 1855 × 1680 мм, колесная база — 2690 мм. В основе лежит гибридная система THS пятого поколения с 2,0-литровым атмосферным двигателем и электромотором. Заявленная совокупная мощность составляет 112 кВт (152 л.с.), расход топлива — 4,59 л на 100 км.

Актуальный RAV4 шестого поколения оснащается полностью цифровой приборной панелью, 15,6-дюймовым центральным дисплеем и проекционным дисплеем. В основе медиасистемы лежит SoC Qualcomm SA8155P. Также предусмотрены атмосферная подсветка с 256 цветами и комплекс помощи водителю Toyota Safety Sense 4.0, который включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и другие электронные ассистенты.

В целом семейство RAV4 в Китае доступно с тремя вариантами силовых установок: обычным 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 171 л.с., а также гибридными системами на базе моторов объемом 2,0 и 2,5 литра. Полный привод — электрический E-FOUR. Но почему-то в версии Off-Road его нет.