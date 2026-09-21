Представлен Toyota RAV4 Off-Road Edition — гибрид с передним приводом и ценой всего 144 тыс. юаней (1,8 млн рублей)

Очень странно, что у версии для Off-Road, как говорит название, нет полного привода

Авто и транспортToyota

Совместное предприятие FAW Toyota вывело на китайский рынок RAV4 Off-Road Edition. Рекомендованная цена новинки составляет 177 800 юаней (2,25 млн рублей), однако на старте продаж автомобиль временно предлагают за 144 000 юаней (1,8 млн рублей).

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Источник изображения: Toyota через IT Home

Новинка создана на базе RAV4 2026 модельного года в комплектации Hybrid 2.0L Two-Wheel Drive Elite и отличается дополнительным оснащением. Полный перечень особенностей Off-Road Edition производитель пока не опубликовал. То есть несмотря на внедорожное название версии, речь идет именно о переднеприводной модификации, но с гибридной силовой установкой.

Габариты кроссовера составляют 4620 × 1855 × 1680 мм, колесная база — 2690 мм. В основе лежит гибридная система THS пятого поколения с 2,0-литровым атмосферным двигателем и электромотором. Заявленная совокупная мощность составляет 112 кВт (152 л.с.), расход топлива — 4,59 л на 100 км.

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Источник изображения: Toyota через IT Home

Актуальный RAV4 шестого поколения оснащается полностью цифровой приборной панелью, 15,6-дюймовым центральным дисплеем и проекционным дисплеем. В основе медиасистемы лежит SoC  Qualcomm SA8155P. Также предусмотрены атмосферная подсветка с 256 цветами и комплекс помощи водителю Toyota Safety Sense 4.0, который включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и другие электронные ассистенты.

В целом семейство RAV4 в Китае доступно с тремя вариантами силовых установок: обычным 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 171 л.с., а также гибридными системами на базе моторов объемом 2,0 и 2,5 литра. Полный привод — электрический E-FOUR. Но почему-то в версии Off-Road его нет.

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