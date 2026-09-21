Mitsubishi вложилась в стартап, который строит оптический квантовый компьютер на 1 млн кубитов

Mitsubishi Electric инвестировала в японскую OptQC, развивающую архитектуру, которая должна сдерживать рост сложности квантовой системы по мере увеличения числа кубитов

Инвестиционный фонд ME Innovation Fund японской Mitsubishi Electric вложился в стартап OptQC, созданный на базе лаборатории Фурусавы (Furusawa Laboratory) Токийского университета. Сумма сделки не раскрывается.

Компания разрабатывает оптический квантовый компьютер с архитектурой, рассчитанной на то, чтобы рост размеров системы не ускорялся пропорционально увеличению числа кубитов — базовых элементов квантовой информации.

Источник изображения: OptQC

OptQC уже поставила первую коммерческую квантовую систему государственному исследовательскому учреждению, а также передала аппаратные модули частным компаниям. Mitsubishi рассчитывает благодаря инвестициям получить ранний доступ к информации об оптическом квантовом оборудовании OptQC и связанных компонентах, а также лучше понимать запросы клиентов и изменения рынка. Компания планирует использовать эти данные вместе с собственными технологиями квантовых вычислений, разработкой программного обеспечения и промышленными приложениями.

Инвестиция Mitsubishi последовала всего через месяц после того, как в OptQC вложилась японская NTT. Компании сотрудничают с 2025 года и совместно работают над созданием отказоустойчивого оптического квантового компьютера на 1 млн кубитов к 2030 году.