Индия представила собственный чип на RISC-V: Vihaan-I уже работает и выйдет на рынок в 2027 году

Aheesa Digital Innovations создала SoC для широкополосных маршрутизаторов и оптических терминалов на базе индийского процессора C-DAC VEGA

Индийский стартап по разработке полупроводников Aheesa Digital Innovations представил Vihaan-I — собственную однокристальную систему (SoC) для широкополосного сетевого оборудования, которая должна заменить часть импортных чипов в маршрутизаторах и оптических терминалах.

В основе платформы находится 64-битный процессор семейства VEGA, разработанного индийским Центром развития передовых вычислений (C-DAC), с архитектурой RISC-V. Чип уже существует в виде рабочего прототипа, а его коммерциализация запланирована на начало 2027 года.

Vihaan-I предназначен прежде всего для оборудования оптических сетей GPON и EPON, включая терминалы FTTH — Optical Network Terminal (ONT) и другое оборудование на стороне абонента (CPE). SoC также поддерживает Gigabit Ethernet, память DDR4, SPI-NOR Flash и eMMC. Для обработки трафика предусмотрены программируемый конвейер и поддержка протоколов уровней L2–L7, а в состав системы безопасности входят аппаратный корень доверия (Hardware Root of Trust), криптографические ускорители и Secure Boot.

Источник изображения: igorslab

Проект уже прошёл важный этап производства. Aheesa завершила передачу готового проекта микросхемы в производство, а 15 августа сообщила об успешном First-Pass Silicon: первая изготовленная версия Vihaan-I работоспособна, поэтому компании не пришлось сначала исправлять конструкцию и отправлять её на повторное производство. Для безфабричного стартапа (fabless semiconductor design house) это существенно, поскольку новый цикл выпуска сложной микросхемы требует дополнительных месяцев работы и значительных затрат.

При этом сам по себе успешный первый запуск ещё не показывает, насколько чип окажется конкурентоспособным по производительности, энергопотреблению и цене.

Aheesa параллельно строит экосистему вокруг Vihaan-I. Референсная платформа Seshnag должна позволить производителям оборудования быстрее создавать собственные маршрутизаторы и широкополосные устройства, а программная платформа AROS на базе OpenWrt включает U-Boot, драйверы и инструменты разработки. Компания также работает с Optilink Networks над прототипированием, корпусированием, аппаратной интеграцией и разработкой ONT и CPE, а дистрибуцией в Индии займётся Zigma Technologies India.

Полные характеристики Vihaan-I пока не раскрыты: Aheesa не сообщила тактовые частоты, количество процессорных ядер, техпроцесс и энергопотребление. Поэтому сравнивать новый SoC с существующими решениями пока нельзя.

Следующая проверка для проекта начнётся в 2027 году, когда рабочий прототип предстоит превратить в массовый продукт.