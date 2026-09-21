Топовая камера Zeiss и Sony, высочайшая стабилизация и дополнительные объективы. Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max официально рассекретили за час до презентации
Их раскрыл Хань Босяо, менеджер по продукции компании Vivo
Хань Босяо, менеджер по продукции компании Vivo, объявил характеристики Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max накануне презентации серии, которая состоится сегодня в 14:00 мск.
Vivo X500 Pro получит основную камеру Zeiss с сенсором BlueTouch M900 и заявленным динамическим диапазоном 17 EV. Производитель называет её первой в мире камерой такого типа.
Сенсор поддерживает покадровую съёмку TCG и отличается низким уровнем шума. Смартфон получит 85-мм супертелеобъектив Zeiss APO с сенсором BlueTouch x Sony LYTIA 610.
За производительность отвечает 2-нм платформа Blue Crystal × Dimensity 9600 Pro. По словам представителя Vivo, обновлённая платформа обеспечивает высокую производительность при обработке фотографий и задач ИИ.
При этом корпус смартфона имеет толщину всего 7,95 мм, а диагональ дисплея составляет 6,36 дюйма. В аппарате используется новая панель BOE Q11 с тонкими рамками.
Отдельно vivo раскрыла возможности старшей версии X500 Pro Max. Она получит 6,85-дюймовый 2K-экран BOE Q11 Zeiss Master Color Screen, 200-мегапиксельный модуль с супертелеобъективом Zeiss APO и сенсором 1/1,4" Blueprint x Samsung HP0, а также и стабилизацию CIPA 7.0 одновременно для основной камеры и перископического модуля. Значения порядка 7.0 по шкале CIPA сопоставимы по плавности и эффективности с внешними механическими стабилизаторами (гимбалами или стедикамами).
Для смартфонов будут доступны дополнительные внешние объективы, которые предназначены для съёмки на дистанции.
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