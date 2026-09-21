Кресла Zeekr 009 испытали 20-тонным грузовиком: пенополиуретан так и не смогли деформировать

Zeekr провела необычный тест кресел обновлённого минивэна Zeekr 009. Сначала фрагмент пенополиуретана несколько раз переезжали девять автомобилей марки, начиная с 1,9-тонного Zeekr X и заканчивая 2,9-тонным Zeekr 009. Совокупная масса машин составила около 20 тонн. После этого по материалу проехал тяжёлый грузовик Farizon Homtruck H массой 20 тонн.

Несмотря на такую нагрузку, структура пены не изменилась. По заявлению представителей Zeekr, повторная проверка также не выявила ухудшения виброгасящих свойств материала.

В конструкции кресла используется трёхслойная «сэндвич»-структура: сверху расположена высокоэластичная пена, за ней следует плотный быстрореагирующий слой, а нижняя часть выполнена из более мягкого материала. Производитель заявляет, что такая конструкция в 1,5 раза эффективнее обычной автомобильной пены гасит вибрации.

Сами кресла Zeekr 009 отделаны кожей Nappa. Второй ряд представлен капитанскими креслами с возможностью разворота на 180 градусов и перехода в режим невесомости. Также предусмотрены электропривод подножки, 22-точечный массаж, подогрев и вентиляция.