Выход семейства GeForce RTX 60 отложили до 2028 года

По словам известного инсайдера Kopite7kimi, семейство игровых графических процессоров GR20x на архитектуре Rubin теперь запланировано на 2028 год.

Ранее сообщалось о возможном запуске этих GPU во второй половине 2027-го. Предполагается, что именно на базе GR20x будет построено следующее поколение GeForce, которое должно получить обозначение RTX 60.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При этом Nvidia пока официально не раскрывала потребительскую версию архитектуры Rubin, название будущих видеокарт или сроки их выхода. Kopite7kimi заявил, что выпуск GR20x «снова отложен» и пообещал сократить количество новостей до появления более точных данных.

Инсайдер ранее неоднократно сообщал сведения о будущих продуктах Nvidia ещё до их официального представления. В частности, он первым сообщил, что RTX 4090 окажется вдвое быстрее, чем RTX 3090, а также подтвердил её основные характеристики. До этого он сообщил, в каком порядке будут выходить видеокарты RTX 40, а также рассказал о характеристиках линейки RTX 30.