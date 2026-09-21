Выход семейства GeForce RTX 60 отложили до 2028 года
Это новые GPU на архитектуре Rubin
По словам известного инсайдера Kopite7kimi, семейство игровых графических процессоров GR20x на архитектуре Rubin теперь запланировано на 2028 год.
Ранее сообщалось о возможном запуске этих GPU во второй половине 2027-го. Предполагается, что именно на базе GR20x будет построено следующее поколение GeForce, которое должно получить обозначение RTX 60.
При этом Nvidia пока официально не раскрывала потребительскую версию архитектуры Rubin, название будущих видеокарт или сроки их выхода. Kopite7kimi заявил, что выпуск GR20x «снова отложен» и пообещал сократить количество новостей до появления более точных данных.
Инсайдер ранее неоднократно сообщал сведения о будущих продуктах Nvidia ещё до их официального представления. В частности, он первым сообщил, что RTX 4090 окажется вдвое быстрее, чем RTX 3090, а также подтвердил её основные характеристики. До этого он сообщил, в каком порядке будут выходить видеокарты RTX 40, а также рассказал о характеристиках линейки RTX 30.
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