ОАК наращивает выпуск самолётов, смещая акцент с военной на гражданскую авиацию

ОАК нацелилась увеличить выпуск самолётов на 25–30% и сохранить темп на несколько лет

Объединённая авиастроительная корпорация рассчитывает продолжить наращивание производства.

Компания сохраняет план увеличить объём производства самолётов в 2026 году на 25–30% и намерена поддерживать сопоставимые темпы в ближайшие несколько лет.

Об этом сообщил глава корпорации Вадим Бадеха. По его словам, ещё в 2025 году выпуск относительно 2024-го вырос примерно на 35%, а в текущем году компания рассчитывает сохранить высокий темп.

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При этом структура роста в ближайшие годы должна измениться. Если основную прибавку в 2025–2026 годах обеспечивала боевая авиационная техника, то следующим этапом главным источником увеличения выпуска, по словам Бадехи, станет гражданская продукция.

ОАК также рассчитывает завершать 2026 год и последующие периоды с положительным финансовым результатом. Бадеха заявил, что корпорация не планирует возвращаться к убыточной работе.