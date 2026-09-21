Видеокарты GeForce RTX 60 не выйдут в 2027 году. Известный инсайдер подтвердил перенос запуска

Известный инсайдер Kopite7kimi утверждает, что видеокарты GeForce RTX 60 действительно выйдут только в 2028 году, а не во второй половине 2027 года, как указывали все ранние слухи и утечки.

Надеюсь, Дженсен увидит страсть всех и как можно скорее выпустит новые продукты для гейминга. К сожалению, GR20x — это продукт 2028 года. Это значит, что они снова отложили. Я постараюсь минимизировать обновления, пока не появятся точные новости. Уроки усвоены Kopite7kimi

Таким образом, Kopite7kimi подтвердил информацию, которую на днях другой известный инсайдер Kepler_L2. Оба являются одними из самых надёжных информаторов в своей области, так что, видимо, запуск действительно перенесён на 2028 год, что, впрочем, вполне логично, учитывая кризис на рынке.

О картах AMD Kopite7kimi ничего не сообщает. Его коллега, напомним, заявил, что модель на GPU AT2 выйдет в 2027 году, а все остальные карты тоже передвинуты на 2028.

Инсайдер kopite7kimi в своё время первым точно описал параметры карт GeForce RTX 30, RTX 40, RTX 5050 и прочих.