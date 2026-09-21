Ryzen 5 7640HS, пять дисков и 10-гигабитная сеть. NAS-сервер Minisforum N5 Air вышел на мировой рынок

Minisforum представила на международном рынке NAS-сервер N5 Air, построенный на AMD Ryzen 5 7640HS.

По сравнению с предыдущей версией оригинальный AMD Ryzen 7 255 заменен на Ryzen 5 7640HS, при этом габариты корпуса практически не изменились — 199 × 202 × 252 мм при массе 4 кг.

Внутри предусмотрены пять отсеков SATA для 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей объёмом до 30 ТБ каждый, а также три слота M.2 NVMe с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 6. Два слота SO-DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти DDR5-5600. Для сети предусмотрены порты 10 и 5 Гбит/с, а интерфейс OCuLink и слот PCIe x16 позволяют подключать внешние устройства, включая графические ускорители.

Набор портов включает два USB4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB 2.0. N5 Air работает с MinisCloud OS, Windows 11 и Linux.

Стоимость устройства составляет $495.