Tesla спасла водителя от тюремного срока: его невиновность подтвердили записи с бортовых камер
Житель Флориды почти два года защищался от обвинений в попытке скрыться от полиции
Житель Флориды смог избежать тюремного заключения, его обвиняли в попытке скрыться от полиции, однако запись с автомобиля Tesla не показала, что он мог не видеть патрульную машину.
Инцидент произошёл в Уинтер-Спрингс. Кевин Финли ехал домой после поездки в школу и проехал мимо автомобиля, остановившегося на разделительной полосе.
По его словам, он решил, что машина неисправна или собирается развернуться, и не понял, что его пытаются остановить. Полицейский расценил ситуацию иначе, после чего Финли продолжил движение и вернулся домой.
На записях с камер Tesla и нательной камеры полиции, представленных в суде, было видно, что проблесковые маячки патрульного автомобиля появлялись в поле зрения лишь ненадолго, а затем машину скрыли повороты дороги и здания. Когда Финли приехал домой, полицейские задержали, держа на прицеле. Сам водитель неоднократно заявлял, что не видел мигалок и не слышал сирены.
После просмотра видеозаписи судья оправдал Финли по предъявленным обвинениям. Мужчина отметил, что суд длился почти два года и включал серьёзные обвинения, включая попытку скрыться от полиции и неосторожное вождение.
Теперь Финли рассматривает возможность подачи гражданского иска.
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