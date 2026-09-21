Tesla Cybertruck сметает с пути рыцарей в доспехах — Илон Маск показал зрелищный ИИ-ролик

Современный пикап оказался в центре эпической битвы

Искусственный интеллектTesla

Маск опубликовал видео с подписью Cybertruck as Heavy Cav, показав Tesla Cybertruck в совершенно неожиданной роли.

В созданном с помощью ИИ 60-секундном ролике пикап Tesla предстал в образе тяжёлой кавалерии. Он оказался на поле боя, вокруг сражаются рыцари, бушует огонь, а Cybertruck с лёгкостью преодолевает живые препятствия, разбрасывая рыцарей.

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Источник изображения: elonmusk // @iamneubert

Публикация Маска показывает, как генеративное видео становится всё более реалистичным. 

Ранее Илон Маск заявил, что его компания xAI рассчитывает к концу года довести возможности модели Grok до уровня создания полнометражных фильмов.

До этого Илон Маск говорил, что по-настоящему хорошие фильмы, созданные при помощи Grok, появятся в 2027 году.

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